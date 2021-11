Die Stadt Rottenburg (Kreis Tübingen) will Geflüchtete aufnehmen, die an der Grenze zwischen Polen und Belarus feststecken. Damit unterstütze die Stadt die zivilgesellschaftliche Organisation Seebrücke, heißt es in einer Mitteilung. Die Organisation hat das Innenministerium in Berlin gebeten, Flüchtlingen nach Deutschland begleiten zu dürfen.