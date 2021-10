Pop-Band Silbermond mit Eugen-Bolz-Preis geehrt

per Mail teilen

Die Rock- und Pop-Band Silbermond aus Bautzen hat den mit 5.000 Euro dotierten Eugen-Bolz-Preis erhalten. Die Ehrung fand am Donnerstagabend in der Rottenburger Festhalle statt.

Musikerin Stefanie Kloß und ihr Kollege Johannes Stolle nahmen die Auszeichnung für die vierköpfige Band in Empfang. Kloß bedankte sich für den sehr wichtigen Preis.

"Wir wissen sehr wohl, wer diesen Preis schon entgegennehmen durfte und wir fühlen uns zu tiefst geehrt. Wir nehmen diese Auszeichnung mit Demut und Dankbarkeit an."

Die Band Silbermond engagiert sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus. Mit dem Eugen-Bolz-Preis wird der Mut der Rock-Pop-Band gewürdigt. Silbermond mache den Mund auf, wenn es darum geht, Position gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu beziehen, so die Begründung.

Erinnerung an Rottenburger Widerstandskämpfer erhalten

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird von der Eugen-Bolz-Stiftung aus Rottenburg verliehen, die auf diese Weise das Gedächtnis an Eugen Bolz bewahren und totalitären Tendenzen in der Gesellschaft entgegenarbeiten möchte, heißt es auf der Hompage der Stiftung. Mit der Ehrung der international bekannten Pop-Gruppe sollen vor allem jüngere Menschen an den Rottenburger Widerstandskämpfer Eugen Bolz erinnert werden, der 1945 von den Nazis hingerichtet wurde.

SWR-Intendant hielt Laudatio

Die Laudatio bei der Preisverleihung in der Rottenburger Festhalle hielt SWR-Intendant Professor Kai Gniffke. Er bekannte sich als Fan von Silbermond.

"Ich schätze und mag eure Musik sehr."

Er empfinde es als eine Herzensangelegenheit und Ehre, die Laudatio für die Band zu halten, so Gniffke.

SWR-Intendant Prof. Kai Gniffke hielt die Laudatio bei der Preisverleihung in Rottenburg an Silbermond. SWR Sarah Beschorner

Zuletzt wurde der Preis 2017 an Bundeskanzlerin Angela Merkel verliehen. Davor erhielten schon der Verfassungs- und Steuerrechtler Paul Kirchhoff oder die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley den Eugen-Bolz-Preis.