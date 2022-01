per Mail teilen

Rottenburg und Tübingen werden Gastgeberstädte bei den Special Olympics 2023. Ausländische körperlich oder geistig behinderte Athleten werden in die Städte kommen, sie kennenlernen, dort trainieren und an Veranstaltungen teilnehmen. Die Stadt Tübingen hofft, dass durch das Projekt die Inklusion in den heimischen Sportvereinen gestärkt wird und neue Angebote entstehen.