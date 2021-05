In der Corona-Pandemie kann nach Auffassung des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, der Glaube Halt und Orientierung geben. Durchhalteparolen und Verschwörungstheorien seien in der jetzigen Situation ein falscher Trost, sagte der Bischof am Pfingstsonntag beim Pontifikalhochamt im Dom St. Martin in Rottenburg am Neckar. Der echte Trost seien menschliche Nähe und Zuwendung. Er forderte die Gläubigen dazu auf, sich besonders den Alten, Kranken und Schwachen in der jetzigen Situation zuzuwenden, aber auch den Kindern und Jugendlichen. «Sie leiden hinter verschlossenen Türen», sagte er. Trost sei elementar für Menschen.