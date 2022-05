Beteiligung an Gärtringer Schlachthof beschlossen

Der Rottenburger Gemeinderat hat mit großer Mehrheit für eine Beteiligung an der Sanierung des Schlachthofs in Gärtringen (Kreis Böblingen) gestimmt. Der Beitrag soll bei 300.000 Euro liegen und Metzgern und Landwirten aus der Region eine Möglichkeit zum Schlachten sichern. Die Kriterien, die der Gemeinderat aufgestellt habe, seien in Gärtringen gegeben, so die Stadtverwaltung. Voraussetzung ist allerdings, dass sich auch die Landkreise Tübingen und Böblingen in Gärtringen beteiligen. Der Schlachthof in Rottenburg wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres geschlossen. Die Initiative zum Erhalt des dortigen Schlachthofs kritisiert die Entscheidung. Man werde wahrscheinlich einen Bürgerentscheid herbeiführen, so ein Sprecher.