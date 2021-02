Wenn es eine Weltmeisterschaft im Rosenkranz-Knüpfen gäbe, Rita Kurz hätte sicherlich gute Titelchancen. Denn die 78-Jährige hat schon über 50.000 der katholischen Gebetsketten geknüpft.

Ein Vaterunser, drei Ave Maria, wieder ein Vaterunser, zehn Ave Maria, so geht es dann weiter, bis 59 Gebete zusammen sind - und für jedes einzelne Gebet steht eine Perle. Das ist der Rosenkranz, die katholische Gebetskette. Rita Kurz aus Tübingen betet den Rosenkranz nicht nur, sie knüpft ihn auch selbst.

Für sie ist es inzwischen eine Passion, scheinbar mühelos zieht sie die kleinen Perlen auf die Schnur, während sie nebenbei davon berichtet, wie sie vor 20 Jahren angefangen hat. Damals sollte es nur eine Hilfsaktion für eine Mission werden, aber dann "waren die Nachfrage und der Absatz bei Freunden so groß". Und so hat sie eben immer weiter geknüpft. "Erst 300 im Jahr und jetzt vier- bis fünftausend".

Rosenkränze in Landesfarben

Und nahezu alle Rosenkränze hat "Rosenkranz-Rita", wie sie von Freunden genannt wird, verschenkt. An Freunde, bei Wallfahrten, per Post in die ganze Welt. Dabei hat sie beispielsweise für Rosenkränze nach Indien, Kroatien oder Burkina Faso die Perlen in den jeweiligen Landesfarben genommen.

Jubiläumskranz an besonderem Tag

Den 50.000. Rosenkranz hat sie vergangenes Jahr am 13. November geknüpft, dem Fatima-Tag. Denn Fatima ist ein Marienwallfahrtsort in Portugal. Wallfahrten waren Rita Kurz schon immer wichtig, dabei hat sie auch viele Menschen kennen gelernt, die ihr wichtig sind.

Und ans Aufhören denkt Rita Kurz nicht. "Solange ich kann, mache ich weiter", sagt sie.