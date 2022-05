Treffen von historischen Motorrollern

Motorroller-Fans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland treffen sich ab Donnerstag vier Tage lang in Sigmaringen. Sie holen dort ein Jubiläumstreffen nach, das eigentlich 2020 geplant war. 1950 waren erstmals in Deutschland Roller in größerer Zahl zugelassen worden. Mehr als 600 Altroller-Fahrer haben sich laut den Organisatoren angekündigt - die meisten mit Gefährten aus den 1950-er und 60-er Jahren. Vespas sind dabei, aber auch viele andere Marken und Modelle. Geplant sind unter anderem mehrere Rollerwanderungen in der Region, ein Rollerwettbewerb und ein großer öffentlicher Präsentationstag mit Rollerparade am Samstag.