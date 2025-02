Er gilt als Erfinder der Sofalandschaft: Der Firmengründer und Namensgeber der Polstermöbelfirma Rolf Benz. Nun ist er im Alter von 91 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben.

Luxusmöbel "made im Schwarzwald" - der Firmengründer und Namensgeber des Polstermöbel-Herstellers Rolf Benz ist tot. Der 91-Jährige ist in Nagold (Kreis Calw) im Kreise seiner Familie gestorben. Der Firmengründer und Namensgeber Rolf Benz gilt als Erfinder der Sofalandschaft. 1933 in Nagold geboren, wuchs er in einer Textileinzelhandelsfamilie auf und trat nach einer Polsterlehre in die Firma seines Onkels ein. 1959 gründete er sein eigenes Unternehmen.

Benz designte das "Wetten, dass...?"-Sofa

Bei der berühmten ZDF-Sendung "Wetten, dass...?" nahmen zahlreiche Gäste auf dem sechs Meter breiten Sofa von Möbeldesigner Rolf Benz Platz. picture-alliance / Reportdienste Ronald Wittek

Rolf Benz revolutionierte in den Sechzigern die Sitzgewohnheiten mit einer Sofalandschaft aus unterschiedlich kombinierbaren Elementen. "Günstige Raumnutzung mit mehr Behaglichkeit und besserer Komfort waren jetzt genauso angesagt wie neues Design. Die Möbel passten auch deshalb nicht mehr in die deutschen Wohnzimmer, weil das Fernsehen seinen Siegeszug antrat", reflektierte Benz 2023 auf einem Strategie-Gipfel für Familienunternehmen. Das berühmteste Exemplar aus dem Hause Benz - das Sofa aus der ZDF-Sendung "Wetten, dass…?" - steht heute im Rolf Benz Showroom in Nagold.

Rolf Benz: Bekanntester Bewohner in Nagold

35 Jahre lang leitete er die Polstermanufaktur. 1980 verkaufte er sie, blieb aber an der Spitze des Unternehmens. Anfang der neunziger Jahre übernahm er mit der Familie das traditionsreiche Unternehmen Walter Knoll in Herrenberg.

Benz war viele Jahre Vorsitzender der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polstermöbelindustrie. Sein Engagement für die gewerbliche Ausbildung wurde mit der Namensgebung zur Rolf-Benz-Gewerbeschule in seiner Heimatstadt Nagold geehrt. 2007 erhielt Rolf Benz die Bürgermedaille der Stadt Nagold und ein Jahr später das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Benz Nachkommen führen Unternehmen weiter

Neben seinem unternehmerischen Wirken war Rolf Benz ein Familienmensch. Mit seiner Frau Hilde Benz hat er vier Kinder, dreizehn Enkel und zwei Urenkel. Der älteste Sohn Markus Benz führt das Unternehmen Walter Knoll und die Enkelin Mara Benz ist als dritte Generation seit 2023 mit in der Geschäftsleitung.