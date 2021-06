per Mail teilen

Ein trächtiges Rind des Hofguts Bernstein bei Sulz (Kreis Rottweil) ist seit Donnerstag spurlos verschwunden. Das rotbraune Tier mit weißen Flecken im Fell und einem weißen Kopf wird laut Polizei von dem Besitzer seit Tagen vergebens gesucht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das rund 600 Kilogramm schwere Tier möglicherweise auf der Straße unterwegs ist und in den angrenzenden Zollernalbkreis entlaufen ist. Hinweise zum Verbleib der Kuh nimmt die Polizei in Sulz am Neckar entgegen.