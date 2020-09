per Mail teilen

Mitten in Metzingens Outletcity steht seit Donnerstagmittag ein über 30 Meter hohes Riesenrad. Am Vormittag wurde es technisch abgenommen. Von dort soll man hoch hinaus und bis zur Achalm und zum Albtrauf blicken können. Es soll sich noch bis Ende Oktober drehen: immer montags bis samstags. Sonntags steht es still.