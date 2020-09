per Mail teilen

Hui - mit "White Star" nach oben! Am besten bei blauem Himmel. Und schon sieht man hinab auf die Stadt und hinüber zur Achalm und zur Alb. Bis 4. Oktober steht auf dem Marktplatz ein Riesenrad.

Das Riesenrad ist 35 Meter hoch und schneeweiß. Zwei Tage haben die Schausteller gebraucht, um die Attraktion mit ihren 26 offenen Gondeln auf dem Marktplatz aufzubauen. Die Gondeln sollen laut Schausteller im Idealfall nur mit Menschen aus einem Haushalt besetzt werden., um die Abstandsregeln einzuhalten. Insgesamt können etwa 100 Personen gleichzeitig fahren.

Bei der Eröffnungsfahrt am Donnerstagnachmittag sagte Reutlingens OB Thomas Keck (SPD), das Riesenrad solle einerseits Spaß bringen, andererseits dem Einzelhandel und der Gastronomie auf die Sprünge helfen. Täglich von 11 bis 20 Uhr und am Wochenende bis 22 Uhr kann man in einer der Gondeln Platz nehmen und den Rundum-Ausblick auf die Stadt und die Umgebung genießen. Eine Fahrt dauert etwa fünf Minuten. 30.000 LED-Leuchten sorgen für stimmungsvolle Momente, wenn es dunkel ist.