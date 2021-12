Riesendeal für Immatics

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Immatics hat einen knapp eine Milliarde Dollar schweren Vertrag mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb abgeschlossen. Dies teilten die Unternehmen mit. Bei dem Vertrag geht es um die Sicherung der weltweiten Rechte an einer neuartigen Krebs-Immuntherapie. Immatics will das Potenzial von Abwehrzellen gezielt gegen den jeweiligen Tumor einsetzen. Laut dem Tübinger Unternehmen sollen damit vielen Krebspatienten neue therapeutische Möglichkeiten eröffnet werden. Zunächst bekommt das Tübinger Unternehmen eine Vorauszahlung in Höhe von 150 Millionen Dollar. Die verbleibenden rund 800 Millionen Dollar sollen erfolgsabhängig gezahlt werden. Das Mittel wurde noch nicht an Krebspatienten auf seine Wirksamkeit getestet. Eine erste klinische Studie mit Patienten ist für das erste Halbjahr 2022 geplant.