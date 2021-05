Boris Palmer (Grüne) wird im Parteiausschlussverfahren von seinem Parteikollegen Rezzo Schlauch unterstützt. Inzwischen hat sich auch der Ex-Fußballer Dennis Aogo geäußert.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bekommt im anstehenden Parteiausschlussverfahren der Grünen anwaltliche Unterstützung vom früheren Grünen-Fraktionschef Rezzo Schlauch. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Schaden von meiner Partei und meinem Mandanten abzuwehren", heißt es in einer Erklärung von Schlauch, die dem SWR vorliegt. Mit seinem Mandanten Palmer habe er vereinbart, dass dieser "außerhalb des Verfahrens und während der Verfahrensdauer keinerlei Äußerungen, Stellungnahmen zu dem streitbefangenen Sachverhalt und den damit verbundenen Themen tätigt", erklärte Schlauch.

Sein anwaltliches Mandat verstehe er "ausdrücklich nicht als eine politische Auseinandersetzung mit der Partei, sondern ausschließlich zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen meines Mandanten Boris Palmer", erklärte Schlauch weiter.

Umstrittene Äußerung zu Ex-Fußballer Dennis Aogo

Palmer hatte sich in einem Facebook-Beitrag aus Sicht der Grünen rassistisch über den früheren Fußballnationalspieler Dennis Aogo geäußert. Der Tübinger Oberbürgermeister hatte dabei das "N-Wort" benutzt. Mit diesem Begriff wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Der Grünen-Landesverband in Baden-Württemberg beschloss daraufhin am vergangenen Samstag, ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer einzuleiten.

Grünes Urgestein Rezzo Schlauch

Der 73 Jahre alte Rechtsanwalt Rezzo Schlauch stammt wie Palmer aus Baden-Württemberg. Er gehört den Grünen seit ihrer Gründung 1980 an und gilt als Realo in seiner Partei. Er war 1998 bis 2002 Fraktionschef der Grünen im Bundestag und saß zuvor seit 1984 zehn Jahre lang im baden-württembergischen Landtag. Schlauch vertrat schon den Vater von Boris Palmer, "Remstal-Rebell" Helmut Palmer, vor Gericht.

Aogo: Kann Ironie erkennen

Inzwischen hat sich Dennis Aogo zum Post von Boris Palmer geäußert. "Inhaltlich habe ich nichts gegen seine Aktion, denn er richtet sich ja auch gegen die Cancel Culture", sagte Aogo. Für ihn sei nur die sprachliche Ebene "problematisch. Wenn ich das im Kontext betrachte, kann ich die Ironie aber natürlich erkennen. Für mich ist das Thema damit durch."

Palmer hatte einen Post aufgegriffen, auf dem jemand auf Aogos Facebook-Seite behauptet hatte, Aogo habe das "N-Wort" in Zusammenhang mit einer obszönen Anmache selbst gebraucht. "Für die Behauptung gab es keine Grundlage, es war sogar ein Fake-Profil. Das ist eine Gefahr", sagte der 34-jährige Aogo. Er erstattete in diesem Fall Anzeige.

Aogo ist wegen einer umstrittenen Äußerung selbst unter Druck geraten. Deshalb lässt er seine Tätigkeit als Experte beim TV-Sender Sky derzeit ruhen. In seiner aktiven Fußballkarriere spielte Aogo unter anderem für den SC Freiburg und den VfB Stuttgart.