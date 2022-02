Rezeptfälscher ermittelt

Die Polizei hat in Reutlingen ein Paar ermittelt, das Rezepte gefälscht und verkauft haben soll. Das Pärchen war vergangene Woche bei einer Hausdurchsuchung aufgeflogen. In der Wohnung entdeckte die Polizei eine geringe Menge Kokain und etliche gestohlene Rezepte. Die stammen aus einer Reutlinger Arztpraxis. Auch bereits ausgefüllte Rezepte wurden von den Beamten beschlagnahmt. Die beiden sind bei der Polizei wegen Drogendelikten bekannt. Auf ihre Spur kamen die Ermittler, nachdem in verschiedenen Apotheken in Reutlingen und Pfullingen gefälschte Rezepte eingelöst wurden. Nun muss das Paar mit einer Anklage wegen Urkundenfälschung und Handels mit Betäubungsmittel rechnen.