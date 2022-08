Reutlinger Weindorf leidet unter Personalmangel

Das Reutlinger Weindorf ist nach zweimaliger Corona-Pause wieder am Start. Allerdings fehlt es an Personal, so dass die Öffnungszeiten verkürzt werden mussten.

Nach zwei Jahren Pause ist das Weindorf in der Reutlinger Innenstadt wieder eröffnet. Aufgrund der Pandemie fehlt allerdings Personal bei den Wirten, weshalb das Weindorf am Sonntag und Montag geschlossen bleibt. Fokus auf die umsatzstarken Wochenenden Personalmangel sei gerade ein großes Thema, sagt Weindorfbürgermeisterin Regine Vohrer. Sie sei froh, dass es überhaupt gelungen ist, das Weindorf auf die Beine zu stellen. Nachdem schon das Reutlinger Stadtfest wegen fehlender Helfer ausgefallen sei, hätten sie das Weindorf unbedingt machen wollen, sagt Vohrer. Zwar sei das Dorf Sonntag und Montag geschlossen, ginge aber insgesamt länger. So können drei statt nur zwei Wochenenden mitgenommen werden. SWR Reporterin Miriam Plappert war am Freitagmittag auf dem Reutlinger Weindorf unterwegs und hat Eindrücke gesammelt: Rund 100 verschiedene Weine Rund 100.000 Besucher werden bei der 35. Auflage des Reutlinger Herbstes erwartet. Die Lauben um die Marienkirche bieten bis zu 3.500 Gästen auf einmal Platz. Probiert werden können über 100 verschiedene Weine. Die sieben Weindorf-Wirte sorgen für regionale Küche. Ein Wirt feiert Premiere. Essen und Wein sind teurer Der Ukraine-Krieg hat für höhere Energiekosten und damit höhere Preise für die Weine und das Essen gesorgt. Etwa um zehn bis fünfzehn Prozent seien die Preise gestiegen, sagt Vohrer. Die Kunden kommen trotzdem. Mit der Eröffnung am Donnerstag war die Weindorfbürgermeisterin zufrieden.