Der Bund fördert Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe mit rund 870.000 Euro. Wie das Regierungspräsidium zum Abschluss von zwei Förderprogrammen mitteilt, fließt das Geld in mehr als 50 Bibliotheksprojekte. Dabei sollen unter anderem digitale Angebote ausgeweitet und die Aufenthaltsqualität vor Ort verbessert werden. Die Förderung unterstreiche in den Pandemiezeiten auch die wichtige Unterstützungsfunktion der öffentlichen Bibliotheken für Bildung und Gesellschaft, so das Regierungspräsidium Karlsruhe. mehr...