In Reutlingen soll es trotz Corona-Beschränkungen ab Mitte Januar für vier Wochen eine Vesperkirche geben. Die 24.Ausgabe der Reutlinger Vesperkirche wird ganz anders als in den Jahren zuvor: Auf das, was Vesperkirche ausmacht, also die persönlichen Begegnungen beim gemeinsamen Essen, muss man verzichten, bedauert Pfarrer Joachim Rückle vom Diakonieverband. Geplant ist, im Eingangsbereich der Nicolaikirche im Freien kostenlos Tüten mit Vesperbroten und einem Mittagessen auszugeben. Wie immer kommt das Mittagessen von der Bruderhausdiakonie, aber gekühlt und eingeschweißt zum Aufwärmen zuhause. Gemeinschaft soll beim Gottesdienst in der Marienkirche zum Auftakt am 17.Januar möglich sein und bei vier Veranstaltungen.