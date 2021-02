Die Reutlinger Vesperkirche ist am Sonntag zu Ende gegangen. Wegen der Coronapandemie wurde dieses Jahr nicht in der Kirche gegessen. Bedürftige holten sich Essenspakete ab. In drei Wochen wurden rund 10.000 Essen verteilt. Die Warteschlange reichte zum Teil weit in die Fußgängerzonen hinein.