Der Reutlinger Maschinenbauer Foerster verlässt zum Ende des Jahres den Arbeitgeberverband Südwestmetall. Die Gewerkschaft befürchtet Nachteile für die 400 Beschäftigten.

Als Grund für den Austritt nennt das Unternehmen eine firmeninterne Umstrukturierung am Reutlinger Standort. Damit wolle man mehr Gestaltungsspielraum außerhalb tariflicher Vorgaben erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem könne man so individuelle Lösungen für Mitarbeiter und Firma finden. Denn flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Vergütung seien wichtige Säulen der Firmenkultur, so das Unternehmen.

Pressestelle Institut Dr. Foerster

Man habe eine weitere Montagehalle gebaut und ein Betriebsrestaurant eröffnet, damit bekenne man sich klar zum Standort Reutlingen.

Gewerkschaft kritisiert Änderungen

Die Gewerkschaft kritisiert die "Tarifflucht" und befürchtet Nachteile für die rund 400 Beschäftigten in Reutlingen. Es scheint so, dass der Arbeitgeber sich der Tarifverträge entledigen will, um künftig alles alleine und einseitig entscheiden zu können, sagte ein Gewerkschaftsfunktionär der IG Metall dem SWR. Außerdem würden die Beschäftigten von der tariflichen Lohnentwickung abgehängt und zusätzliche tarifliche Leistungen in Frage gestellt werden. Das sei die Erfahrung aus ähnlichen Fällen, so der Gewerkschafter.

Die Institut Dr. Foerster GmbH wurde 1948 von Friedrich Förster in Reutlingen gegründet und wird heute in dritter Generation von Felix Förster geführt.