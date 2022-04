Sozialgericht verhandelt zunehmend per Video

per Mail teilen

Das Reutlinger Sozialgericht hat im vergangenen Jahr zunehmend auf Verhandlungen per Videokonferenz gesetzt. Das hat Gerichtspräsident Martin Rother bei der Jahres-Bilanz erklärt. Die Richterinnen und Richter sitzen weiterhin im Gerichtssaal. Die Kläger sind über einen Bildschirm zugeschaltet. Knapp 3.000 Klagen und Eilanträge gingen vergangenes Jahr beim Reutlinger Sozialgericht ein. Mal ging es um die Frage, ob das Jobcenter die Kosten für Mathe-Nachhilfe tragen muss – Entscheidung: Ja. Mal darum, ob die Gesetzliche Krankenversicherung dafür zahlen muss, wenn ein Versicherter sich in einer Privatklinik operieren lässt – Urteil: Nein. In den kommenden Jahren erwartet das Sozialgericht mehr Streitigkeiten rund um Hartz IV. Während der Pandemie hätten die Jobcenter oft großzügig Leistungen genehmigt. Bei nachträglicher Überprüfung könne sich nun zeigen, dass manche Leistungen zu Unrecht bezogen wurden.