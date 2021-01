per Mail teilen

Die Reutlinger REIFF-Gruppe trennt sich von ihrem Produktionsunternehmen R.E.T aus Reutlingen-Betzingen. Die Firma, die Dichtungen und Verbundtechnik herstellt, geht Ende Januar an eine Unternehmensgruppe aus München. Für die REIFF-Gruppe sei der Verkauf ein wichtiger Schritt für die Neuausrichtung des Unternehmens, so eine Sprecherin. Die REIFF-Gruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an 14 Standorten.