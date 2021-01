per Mail teilen

Das Töten männlicher Küken wird ab 2022 verboten. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundeskabinetts vor. Der Geflügelhof Zeeb aus Reutlingen begrüßt diesen Schritt.

Das Töten der männlichen Küken von Legehennen ist meist gängige Praxis, denn sie haben weniger Fleisch als Masthähnchen. Ihre Vermarktung wäre daher schwieriger. Frank Zeeb vom Geflügelhof Zeeb in Reutlingen will dieses Argument nicht gelten lassen. Er selbst will ab Ostern keine männlichen Küken mehr mit CO2-Gas töten lassen.

Auch das Töten im Ei sollte verboten werden

Gleichzeitig geht der jetzige Gesetzentwurf ihm und 40 weiteren Familienbetrieben im Land nicht weit genug, etwa dem Birkhof im Kreis Sigmaringen oder dem Steinefurthof im Zollernalbkreis. Sie wollen, dass auch das Töten der Embryonen verboten wird, denn die seien fast voll entwickelt, wenn sie im Ei getötet werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, das Töten im Ei weiter zu erlauben.