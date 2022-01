Reutlinger Abgeordneter wird Opferbeauftragter

Am Breitscheidplatz zünden viele Menschen immer noch Kerzen an. Das Mahnmal „Goldener Riss“ im Boden soll an die Opfer erinnern. Der knapp 17 Meter lange Riss symbolisiert die Trennung zwischen einem „Davor“ und einem „Danach“.

