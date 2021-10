Feuergefahr: Reutlingen zieht zwei E-Busse aus dem Verkehr

Elektrobusse gelten als zentral für klimaschonende Verkehrssysteme. Dieses Jahr haben deutschlandweit aber drei Busdepots mit E-Bussen gebrannt. Reutlingen zieht Konsequenzen.

Seit 2019 fahren Elektrobusse durch Reutlingens Straßen. Allerdings könnte Gefahr von ihnen ausgehen. Der Brand eines Busdepots im September in Stuttgart könnte laut Polizei durch eine überhitzte Batterie beim Laden eines E-Busses ausgelöst worden sein.

Einer der Busse der Reutlinger Flotte, die möglicherweise feuergefährlich sind. Sie fahren mit einer neuen Feststoffbatterietechnik. Pressestelle Stadt Reutlingen

Im Reutlinger Fuhrpark gibt es zwei Busse desselben Typs. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) als Aufsichtsratvorsitzender des Reutlinger Stadtverkehrs auf eine Anfrage der AfD hin. Dabei handle es sich um Fahrzeuge mit einer neuen Feststoffbatterietechnik. Die beiden Busse in Reutlingen seien bereits aus dem Verkehr gezogen worden. Bis die Hersteller die beiden Fahrzeuge als unbedenklich erklären, kämen sie nicht mehr zum Einsatz, so Keck.

Brand in Stuttgarter Busdepot

In dem Stuttgarter Busdepot brannten am 30. September 25 Busse vollständig aus. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste ein technischer Defekt beim Laden eines Elektrobusses das Feuer aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aber noch an. Da bei dem Feuer auch die Ladesäule zerstört wurde, wurden in Stuttgart vorerst alle Elektrobusse aus dem Verkehr genommen.

Viele Verkehrsbetriebe reagieren

Auch andere Verkehrsbetriebe haben Konsequenzen gezogen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft hat vorsorglich acht Elektrobusse des betreffenden Typs aus dem Betrieb genommen.