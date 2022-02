Eine bislang undefinierbare Substanz hat in Reutlingen einen größeren Einsatz ausgelöst. Laut Mitteilung wurden Polizei und Feuerwehr am Dienstag zu einer Reutlinger Firma gerufen. Beschäftigte hatten in einem Brief ein unbekanntes Pulver gefunden. Die Einsatzkräfte räumten die Firma, Spezialkräfte der Feuerwehr sicherten das Pulver, das jetzt genauer untersucht wird. Erste Untersuchungen von fünf Beschäftigten ergaben keine Hinweise auf gesundheitliche Schäden.