Die Polizei hat am Samstag in Reutlingen einen 39-jährigen Mann festgenommen. Er soll am Freitag in Hoßkirch im Kreis Ravensburg einen Mitbewohner mit einer Eisenstange und einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Danach war er geflohen. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.