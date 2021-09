Auto fährt in Gegenverkehr - ein Toter

per Mail teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Reutlingen ist ein 22-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Der Fahrer des anderen Autos und drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von elf und neun Jahren, wurden bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallfahrer war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrspur zunächst auf das unbefestigte Bankett geraten. Beim Gegensteuern fuhr er dann auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen.