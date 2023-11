Der Startschuss ist gefallen: Die historischen Häuser in der Oberamteistraße in Reutlingen werden mit einem Neubau gestützt. Jetzt beginnt die Bauphase.

Bis ins 13. Jahrhundert und damit in die Gründungszeit der Stadt reichen die historischen Gebäude in der Oberamteistraße in Reutlingen zurück. Ein gläserner Neubau soll die inzwischen in Schieflage geratene Häuserzeile stützen. Die Häuserzeile gilt als eine der ältesten zusammenhängenden Fachwerkhäuserzeilen Deutschlands. Mit Hammer und Meißel statt mit einem Spatenstich haben der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck und weitere Projektbeteiligte am Mittag mit den Bauarbeiten am Glashaus losgelegt.

Neubau wird auch ein Museum

Der Neubau entsteht an der Stelle, wo vor 50 Jahren ein weiteres historisches Gebäude abgerissen wurde, wodurch die Häuserzeile in Bewegung geriet und drohte, einzustürzen. Aber nicht nur als Stütze wird der Neubau genutzt: Es soll darin auch ein Museum entstehen, das die Geschichte der Häuser und ihrer Bewohner zeigt. Das Gebäude soll komplett aus Glasbausteinen bestehen und einen barrierefreien Zugang zu der Häuserzeile ermöglichen. Die bestehenden Häuser wurden seit Frühjahr 2023 bereits statisch gesichert und gestärkt.

Modell des Neubaus: Das gläserne Haus soll die ganze Häuserzeile stabilisieren. Pressestelle © wulf architekten, Visualisierung:loomn

2028 soll die Häuserzeile wieder komplett sein

Das Gesamtprojekt wurde Anfang 2023 gestartet, nachdem zwei Erdbeben die Häuser in Gefahr gebracht hatten. Der Neubau soll 2025 abgeschlossen sein, denn an diesen Zeitplan sind die Fördermittel gebunden. Die Sanierung der anderen Gebäude nimmt dann noch einmal etwa drei Jahre in Anspruch.

Entwurf des Stuttgarter Architekturbüros wulf: So soll das gläserne Haus in der Oberamteistraße Reutlingen aussehen. Pressestelle ©ASV für wulf architekten

Fördermittel von Bund und Land

Für das Gesamtprojekt sind knapp 20 Millionen Euro veranschlagt, davon entfallen 5,5 Millionen auf den gläsernen Neubau. Der Bund fördert das Bauprojekt mit 3,3 Millionen Euro.

Die Sanierung der alten Fachwerkhäuser wird über das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ gefördert. Zusätzlich hat die Stadt Anträge auf Denkmalförderung bei Land und Bund eingereicht, wodurch bisher Fördermittel in Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro zusammengekommen sind.