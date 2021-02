per Mail teilen

Die Entsorgungsfirma für das Stadtgebiet Reutlingen zieht nach der Umstellung auf die gelbe Tonne eine erste positive Bilanz. Das hat der Entsorger auf Anfrage des SWR mitgeteilt. Die gelbe Tonne werde von den Menschen in Reutlingen gut angenommen, so ein Sprecher. Auch die Umstellung darauf, dass nun alle zwei Wochen geleert wird, habe sich eingespielt. Davor waren die gelben Säcke einmal im Monat abgeholt worden. Probleme habe es nur vereinzelt gegeben - zum Beispiel, weil der Platz für die große Tonne gefehlt habe. Deshalb wünschen sich einige Menschen eine kleinere Tonne. Andere haben verlangt, wieder gelbe Säcke zu nutzen. Das sei aber keine Option, so der Entsorger. Schließlich habe der Gemeinderat die Umstellung vom gelben Sack auf die Tonne beschlossen.