Eine Frau ist am Samstagabend im Reutlinger Stadtteil Betzingen von zwei Männern überfallen und unsittlich berührt worden. Die Männer hätten die Frau aus dem Auto angesprochen, seien ausgestiegen, hätten ihr den Mund zugehalten und in ein Gebüsch gezerrt, so die Polizei. Die Frau wehrte sich mit Tritten und Schlägen. Die Männer flohen.