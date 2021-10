Reutlingen erhöht Gebühren für Anwohnerparken massiv

per Mail teilen

Nach Tübingen und Freiburg folgt jetzt auch Reutlingen: Die Stadt erhöht die jährlichen Gebühren für Anwohnerparkplätze von 30 Euro auf 120 Euro. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Anfang Juli hatte die Landesregierung den Weg für die Gebührenerhöhung durch die Kommunen frei gemacht. Städte wie Freiburg und Tübingen haben sich bereits dazu entschieden, jetzt erhöht auch Reutlingen. Das Parken für Anwohner wird viermal so teuer als bisher.

Kostenpflichtiges Parken wird auf weitere Reutlinger Wohngebiete ausgeweitet. SWR Theresa Krampf

Nicht alle trifft Gebührenerhöhung

Es gebe immer mehr Autos in den Reutlinger Wohngebieten und immer weniger Parkplätze, etwa weil Flächen für Radler, den ÖPNV und Grünanlagen gebraucht werden, so die Begründung am Dienstagabend im Gemeinderat. Der Wert eines Bewohnerparkplatzes sei gestiegen und mit 120 Euro pro Jahr nicht zu teuer. Für Menschen mit Behinderungen bleibt es aber bei 30 Euro im Jahr.

Parken in mehr Wohngebieten kostenpflichtig

Außerdem soll das Parken in weiteren Gebieten am Rande der Innenstadt kostenpflichtig werden. Bis nächsten Sommer sollen knapp 30 neue Parkscheinautomaten aufgestellt sein. Dann brauchen auch dort die Anwohner kostenpflichtige Parkausweise. Die Stadt rechnet auf lange Sicht mit über 400.000 Euro Einnahmen jährlich.

Ein Grund für die Erweiterung auf andere Wohngebiete ist laut Stadt die Fluchttendenz der Autofahrer vor gebührenpflichtigen Parkplätzen. Stadtbesucher und Pendler würden oft Fußwege in Kauf nehmen, um sich das Parkticket zu sparen, sagt Gerhard Lude, Verkehrsplaner im Reutlinger Rathaus.

Tübingen staffelt Parkgebühren

Bereits Ende September hatte der Tübinger Gemeinderat für eine drastische Gebührenerhönung für Anwohner gestimmt. Ab Januar kostet ein Bewohnerparkausweis statt 30 Euro 120 Euro im Jahr. Für schwere und größere Autos wie SUV und Kleinbusse wird es noch teurer: Da liegen die Kosten für die Parkgebühren bei 180 Euro. Sozial schwächer gestellte Autobesitzer erhalten den Parkausweis zu einem ermäßigten Preis. Die erhöhten Parkgebühren sind Teil des Klimaschutzprogramms mit dem Ziel, Tübingen bis 2030 klimaneutral zu machen.

Deckelung für Gebühren per Gesetz geändert

Den Weg für Erhöhungen hatte das Land im Juli per Verordnung für die Kommunen freigemacht. Ermöglicht wurde dies durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene. Zuvor waren Gebühren für Anwohnerparkausweise gedeckelt auf 30,70 Euro. Das gilt nun nicht mehr.