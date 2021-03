In den Landkreisen Tübingen, Calw und Freudenstadt haben viele Geschäfte seit Montag wieder geöffnet. In Reutlingen sieht das anders aus: Dort sind die Inzidenzwerte knapp zu hoch. Das führt teils zu skurrilen Situationen.

Es klingt ein wenig bizzarr: Zwei Möbelhäuser sind im Gewerbegebiet Mark West angesiedelt. Das eine darf seit Montag wieder öffnen, das andere nur Abholungen nach Termin anbieten. Der Grund: Das eine Möbelhaus steht offiziell auf Tübinger Gemarkung, das andere auf Reutlinger.

Reutlingen hat Inzidenz über 50

Während Einzelhändler im Landkreis Tübingen ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, müssen die in Reutlingen sich noch etwas gedulden. Denn hier liegt die Inzidenz der der letzten sieben Tage bei 57,1 pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Der Landkreis Tübingen hat aktuell eine Inzidenz von 27,1. Grundlage für diese Regelung ist die seit Montag geltende neue baden-württembergische Corona-Verordnung.

Einheitliche Lösung für Grenzfälle erwünscht

Dass die Regelung allerdings dazu führt, dass es in ein und demselben Gewerbegebiet unterschiedliche Beschränkungen für die Einzelhändler gibt, bezeichnete der Reutlinger Landrat Thomas Reumann als eher unglücklich. Man habe deshalb beim Sozialministerium des Landes um eine einheitliche Regelung für das Gewerbegebiet gebeten, sagte Raumann bei einer Pressekonferenz am Montag.

"Wir haben noch am Sonntag beim Sozialministerium nachgefragt, ob für dieses Gewerbegebiet nicht eine andere, einheitliche Lösung möglich ist." Thomas Reumann, Reutlinger Landrat

Reutlingen hat wenig bis keinen Spielraum

Aber eine einheitliche Regelung kam nicht. Nun versuche der Kreis mit der Stadt Gespräche über diese Problematik führen, so Reumann weiter. Ein Ergebnis sei aber zu befürchten, dass kein Spielraum bestehe.

Das habe auch damit zu tun, dass das Infektionsgeschehen in Reutlingen "diffus" sei - also nicht erkennbar ist, wo sich die meisten Infizierten agesteckt haben. Außerdem habe es keine großen "Einzelereignisse" gegeben, bei denen sich auf einmal viele Menschen infiziert haben, so Reumann. Die meisten Infektionen im Kreis Reutlingen kommen derzeit aus dem privaten Bereich.

Tübingen führt Testpflicht für Auswärtige ein

Infektionsgeschehen hat sich stark verändert

Dabei hat sich das Infektionsgeschehen im Landkreis Reutlingen seit Jahresbeginn schon deutlich verändert. So spielen Coronavirus-Fälle in Alten- und Pflegheimen kaum noch eine Rolle. Um den Jahreswechsel wurden im Kreis Reutlingen in Alten- und Pflegeheimen noch über die Hälfte der registrierten Corona-Fälle verzeichnet. Inzwischen sind es nur noch rund vier Prozent.

Landrat Reumann führt das vor allem auf das Testen von Besuchern und das Impfen zurück. Mittlerweile sei in allen Heimen geimpft worden, in den meisten bereits das zweite Mal. Nun hat sich über die Hälfte der Infizierten in der Familie angesteckt, etwa ein Fünftel in der Schule.

Reutlinger Landrat warnt vor Einkaufstourismus

Trotz der unglücklichen Lage der Einzelhändler im Landkreis Reutlingen rief der Reutlinger Landrat die Menschen im Landkreis dazu auf, nicht in Kreise mit geöffneten Läden zum Einkaufen zu fahren. „Sonst besteht die große Gefahr, dass die Werte wieder steigen.“ Die Stadt Tübingen hat aus Angst davor ab Dienstag eine Pflicht zum kostenlosen Schnelltest für auswärtige Gäste eingeführt.