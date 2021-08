per Mail teilen

Die Stadt Reutlingen will knapp 120 weitere Luftfilter für städtische Schulen und Kitas anschaffen. Damit soll das Corona-Infektionsrisiko in schwer belüftbaren Räumen reduziert werden. Außerdem hat Reutlingen über 900 CO2-Ampeln bestellt, die in allen Schul- und Kitaräumen anzeigen sollen, wann wieder gelüftet werden muss.