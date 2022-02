per Mail teilen

Die Polizei Reutlingen ermittelt gegen zwei Unbekannte wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Sie sollen am Montagabend mehrere Fahrgäste in einem Bus und außerdem Passanten verbal und körperlich angegriffen haben. Unter habe einer der Täter einen 50-Jährigen geschlagen und getreten, so die Polizei.