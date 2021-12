So tief steckte das Kreiskrankenhaus Freudenstadt noch nie in den roten Zahlen, schreibt der Kreistag in einer Resolution an Bund und Land. Er fordert einen neuen Rettungsschirm.

Land und Bund sollen das Kreiskrankenhaus Freudenstadt vor einem finanziellen Fiasko bewahren. Wegen Corona fehlt dem Kreiskrankenhaus Freudenstadt so viel Geld wie nie zuvor, heißt es in der Resolution. Mehr Ausgaben bei weniger Einnahmen: Das Kreiskrankenhaus Freudenstadt braucht Hilfe. SWR Harry Röhrle, SWR Geplant sei gewesen, dass der Kreis dem Krankenhaus 5,6 Millionen Euro zuschießen muss. Nun betrage der Zuschussbedarf aber 9,6 Millionen Euro - und das sei nicht leistbar. Normaler Krankenhaus-Betrieb ausgebremst Das Land hat die Kliniken angewiesen, mindestens 40 Prozent ihrer Intensivbetten für Covid-Patienten freizuhalten. Deshalb, so der Freudenstädter Kreistag, mussten Operationen abgesagt werden. Planbare Eingriffe würden verschoben oder ganz abgesagt. Auch das führe zu Einnahmeausfällen. Klinik stellt Patienten-Versorgung sicher Der Kreistag betont in seiner Resolution, wie wichtig das Krankenhaus sei. Alleine die Entfernung zu anderen Kliniken mache es unverzichtbar, um die Bevölkerung medizinisch zu versorgen. In dem Anbau des Kreisklinikums Freudenstadt soll Platz für 300 Betten und insgesamt sieben OP-Säle entstehen. Pressestelle Landratsamt Freudenstadt Keine finanziellen Spielräume Trotz der angespannten Finanzlage entsteht gerade ein Teilneubau des Krankenhauses für geschätzt 90 Millionen Euro. Mit ihm soll die medizinische Versorgung auf modernste Standards gebracht und gesichert werden. Allein das bringe den Kreis aber bereits an den Rand seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, so der Kreistag in seinem Schreiben an Bund und Land. Im Erdgeschoss werden unter anderem Ambulanzen, Radiologie, Herzkatheter, Notaufnahme und die onkologische Tagesklinik untergebracht. Pressestelle Webcam des Landkreises Unikliniken starke Konkurrenz Nicht nur das Kreiskrankenhaus Freudenstadt, generell Krankenhäuser auf dem Land seien abhängig von einer "dauerhaften auskömmlichen Finanzierung". Sonst würden sie abgekoppelt von der Spitzenmedizin der Unikliniken. Absicherung für alle Krankenhäuser gefordert Bürokratie-aufwendige Klein-Klein-Hilfen brächten jetzt nichts, heißt es in der Resolution. Es seien pauschale Hilfen für alle Krankenhäuser und eine finanzielle Absicherung nötig - auch für das kommende Jahr.