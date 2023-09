Seit ihrer Jugend träumten die Rektorin und der Ingenieur von der Freiheit, einfach mal loszufahren - mit dem Fahrrad. Im Ruhestand erfüllte sich das Ehepaar aus Nagold seinen Traum.

Ilona Cwik-Lorz und Jörg Lorz aus Nagold (Kreis Calw) sind mit ihren E-Bikes von Nagold kreuz und quer durch Südeuropa geradelt. Sie wollten sich einen Traum erfüllen. Vier Monate lang waren sie unterwegs und haben über 6.000 Kilometer zurückgelegt.

Mit dem Rad über Bergpässe, ans Meer, die Küste lang

Anfang April ging es los. Von Nagold über den Rhein, quer durch Frankreich, Nordspanien über den Pilgerweg, dann Portugal, die Küste entlang, rüber nach Marokko, mit der Fähre nach Barcelona, dann nach Sardinien, quer durch Italien, mit der Fähre nach Korfu, durch Albanien. Immer dahin, wohin sie die Neugierde trieb, erzählten sie im Gespräch mit SWR-Moderator Peter Binder.

Ilona Cwik-Lorz und Jörg Lorz erzählen SWR-Redakteur Peter Binder von ihrer Radtour von Nagold bis nach Südeuropa. SWR Anette Hübsch

32 Kilo Gepäck: Vom Fieberthermometer bis zum Zelt

Übernachtet haben sie vorwiegend in Hotels, obwohl sie auch eine Camping-Ausrüstung mit Zelt, Schlafsäcken und Isomatten dabei hatten. Über 32 Kilogramm wog ihr Gepäck. Auch ein Erste- Hilfe-Pack mit Pflaster und Fieberthermometer war dabei. "Wir wollten für alle Notfälle gerüstet sein", sagt Ilona Cwik-Lorz.

Mit einer Vollbremsung einen Crash verhindert

Brenzlige Situationen gab es auf der Strecke natürlich auch. Schon in Frankreich hatte Ilona Cwik-Lorz fast einen Unfall mit einem Lastfagenfahrer, der sie an einer Verkehrsinsel überholte und ihren Spiegel erwischte. Die ehemalige Schulleiterin aus Nagold sah sich schon im Graben liegen. Am selben Tag, kurze Zeit später, missachtete eine Autofahrerin den Fahrradweg. Mit einer Vollbremsung kam die Radlerin zum Stehen - zwei Zentimeter vor dem Auto. Wir müssen vorsichtiger sein, dachte das Rentnerpaar. Und in Griechenland verfolgte sie ein Rudel wilder Hunde, erzählt ihr Ehemann Jörg Lorz.

Vier Monate radeln: Entschleunigung pur

Insgesamt haben die beiden die viermonatige Radtour sehr genossen. Es kam nicht darauf an, jeden Tag lange Strecken zu schaffen, sondern sich auch was zu gönnen, zu entschleunigen. Nicht ständig erreichbar zu sein, haben die beiden als sehr angenehm empfunden. Einfach "ohne Zielvereinbarungen" unterwegs sein, sei sehr entspannend gewesen, erzählt die ehemalige Schulleiterin Ilona Cwik-Lorz aus Nagold. Besonders schön: einfach mal anhalten und nach links zum Meer abbiegen.

Die nächste Tour planen sie für April 2024. Dann geht es Richtung Norden. Allerdings genauer festlegen wollen sie sich jetzt noch nicht.