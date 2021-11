per Mail teilen

Eine Frau ist Ende Oktober in Gechingen im Kreis Calw getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Tübingen jetzt bekannt gaben, wurde die 75-Jährige bereits am 26. Oktober von Familienangehörigen tot in ihrer Wohnung gefunden. Wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt hat die Kriminalpolizei eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet.