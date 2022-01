Rentner wegen schwerer Brandstiftung an Strohlager verurteilt

Das Amtsgericht Reutlingen hat am Donnerstag einen 70-jährigen Rentner wegen schwerer Brandstiftung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Mann hatte laut Gericht vergangenen März ein Strohlager in Münsingen-Auingen in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von 120.000 Euro verursacht. "Juristisch interessant" nannte Richter Eberhard Hausch den Fall. Denn er und die beiden Schöffen stützten ihren Schuldspruch auf die Aufnahmen der Überwachungskamera eines Nachbarn des Strohlagers. Dieser nahm "rechtswidrig fremde Grundstücke auf, jedes Liebespaar, alles wurde gefilmt", so der Verteidiger. "Erwarten Sie ernsthaft, wir nutzen Beweismittel nicht?", erwiderte der Richter. Und führte widersprüchliche Urteile zur Verwendung von Videomaterial an, aus denen er folgerte, dass das Reutlinger Amtsgericht selbst entscheiden darf, ob es - auch illegale - Videos nutzt. In diesem Fall bat es sogar einen Forensiker aus Starnberg um ein Gutachten. Der stellte die Identität des Mannes eindeutig fest.