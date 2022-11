Um Lottogewinn betrogen: Landgericht Hechingen ändert Urteil

Eine Pflegerin hatte einen Senior um einen Lottogewinn von 755.000 Euro betrogen. Im Berufungsverfahren hat das Landgericht Hechingen die Mutter der Betrügerin nun freigesprochen.

Ein 84 Jahre alter Mann aus Burladingen (Zollernalbkreis) ist von seiner Pflegerin um seinen Lottogewinn in Höhe von 755.000 Euro betrogen worden. Im Berufungsverfahren hat das Landgericht Hechingen das Urteil und eine dreijährige Haftstrafe für die Frau bestätigt. Die zuvor wegen Beihilfe ebenfalls verurteilte Mutter der Betrügerin wurde dagegen für unschuldig erklärt. Laut Gericht konnte man ihr die Tat nicht nachweisen.

Amtsgericht Hechingen hatte Mutter und Tochter verurteilt

Im Jahr 2019 hatte der pflegebedürftige 84-Jährige im Lotto sechs Richtige getippt und 755.000 Euro gewonnen. Seine Pflegekräfte, Mutter und Tochter, sollen den Gewinn laut Staatsanwaltschaft dann vom Bankkonto des Mannes in ihre eigenen Taschen umgeleitet haben. Dafür hatte das Amtsgericht Hechingen die beiden Frauen schuldig gesprochen. Die Tochter bekam als Haupttäterin eine dreijährige Gefängnisstrafe. Die Mutter wurde wegen Beihilfe zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Angeklagte und Staatsanwalt legten Berufung ein

Im ersten Prozess ging es unter anderem um die Absprachen, die die Pflegekräfte mit dem Lottogewinner getroffen hatten. So soll der Versuch eine Rolle gespielt haben, dem Sozialamt den Gewinn zu verheimlichen. Am Ende waren sowohl die Angeklagten wie auch die Staatsanwaltschaft mit dem Urteil nicht zufrieden und legten Berufung ein. Darum musste der Fall erneut verhandelt werden, diesmal von der höheren Instanz, dem Landgericht Hechingen. Das befand die Tochter weiter für schuldig. Bei der Mutter sei aber die Tatbeteiligung nicht nachzuweisen, so das Gericht in der neuen Begründung. Deshalb wurde dieses Urteil aufgehoben.