Die Skilift-Betreiber auf der Schwäbischen Alb sind zufrieden mit dem zurückliegenden Corona-Winter - trotz der Beschränkungen und Einbußen. Sie hatten sich ja auch etwas einfallen lassen.

Das Angebot "Rent a Lift" habe die meisten Skilifte gerettet, schreibt der Tourismusverband Schwäbische Alb. Mit "Rent a Lift" konnten Lifte und Pisten stundenweise coronasicher als quasi private Skigebiete gemietet werden. Familien und Wohngemeinschaften konnten das Angebot in Anspruch nehmen.

Das Hin und Her mit dem Landessozialministerium hat sich gelohnt: Mit "Rent a Lift" war Winterbetrieb am Skilift in Donnstetten möglich. Pressestelle Gemeinde Römerstein, Fotograf: Thomas Kiehl

Über 180.000 Menschen auf der Skipiste

An 18 Skiliften nutzten über 180.000 Menschen das Skilift-Mietangebot auf der Schwäbischen Alb, so der Tourismusverband. Gäste kamen dafür bis aus München und dem Allgäu. Jochen Gekeler aus Holzelfingen (Kreis Reutlingen) hatte das Angebot der Skilift-Betreiber erfunden. Nach langem Hin und Her genehmigte das baden-württembergische Sozialministerium die Idee. Einige Betreiber konnten so laufende Kosten decken.