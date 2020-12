Der Reutlinger Kreistag will am Donnerstag einen Rekord-Haushalt für das kommende Jahr verabschieden. Er hat ein Volumen von rund 403 Millionen Euro. Das Geld, das der Kreis ausgibt, soll vor allem als Konjunkturprogramm dienen. So sollen beispielsweise Handwerksbetriebe durch höhere Investitionen gestärkt werden. Um die Kommunen zu entlasten, wird im kommenden Jahr die Kreisumlage gesenkt. Möglich sei dies durch Mehreinnahmen in Millionenhöhe durch den Soziallastenausgleich und bei der Grunderwerbssteuer, so Landrat Thomas Reumann. Da sich die finanzielle Situation der Kommunen künftig deutlich verschlechtern werde, wolle man sie schon jetzt entlasten.