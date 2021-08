per Mail teilen

Er soll Drohschreiben an einen Gerichtsvollzieher geschickt haben. Deshalb haben Spezialkräfte der Polizei am Dienstag einen 66-jährigen Mann aus Balingen festgenommen. Nach der Festnahme des Mannes durchsuchten Spezialisten für Bombenentschärfung sein Haus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen bestand aufgrund des Drohbriefs der Verdacht, dass sich der Mann, der zur sogenannten Reichsbürgerszene gehört, Sprengstoff besorgt hatte. Anlass des Schreibens war offenbar, dass das Haus, das der Mann in Balingen gemietet hatte, zwangsgeräumt werden sollte. Daraufhin schrieb er den Ermittlern zufolge den Drohbrief, um die Räumung zu verhindern. Nach seiner Festnahme wurde das Haus geräumt. Der 66-Jährige kam nach einer ärztlichen Untersuchung wieder frei, gegen ihn wird wegen Nötigung und Bedrohung ermittelt.