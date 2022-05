Reh-Skulptur abgebrochen

Unbekannte haben ein äsendes Reh in dem kleinen Park hinter dem Reutlinger Achalmbad zerstört. Laut Reutlinger Stadtverwaltung stammt die Skulptur aus dem Jahr 1921 und war das Erstlingswerk des Stuttgarter Künstlers Fritz von Graevenitz. Nun fiel das Reh einem brutalen Angriff zum Opfer. Es wurde so getreten, dass die Rehbeine aus der Bodenplatte gerissen wurden und ein Vorderbein dabei abbrach, so die Stadtverwaltung. Ob die Schäden repariert werden können und was mit dem Reh dann passiert, ist derzeit noch offen.