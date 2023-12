Bürgerbeteiligung zur Regionalstadtbahn startet

Die Stadt Reutlingen, der Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb sowie das Kommunikationsbüro informieren am 6. Mai über den Stand der Planungen in Reutlingen. Dabei geht es zum Beispiel um Haltestellen und Streckenverlauf. Es ist der Startschuss der Bürgerbeteiligung. Die Bürger können sich auch in Workshops beteiligen. So sollen sie auch die Vor- und Nachteile der Stadtbahn für sich herausfinden. Im Laufe des Jahres sind in Reutlingen weitere Werkstattgespräche mit Begehungen zu den einzelnen Trassenführungen geplant.