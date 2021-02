Wie geht es mit der geplanten Regionalstadtbahn weiter? Der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck ist sich sicher: 2021 wird für die Zukunft der Bahn ein entscheidendes Jahr - auch wegen des Tübinger Bürgerentscheids.

Noch in diesem Sommer soll ein sogenannter Kostenschlüssel zur Regionalstadtbahn Neckar-Alb beschlossen werden. Heißt: Bis dahin soll sich entscheiden, wie die Kosten für die Planung, den Bau und schließlich den Betrieb des Projektes aufgeteilt werden. Darüber verhandeln die einzelnen Kreise und Städte im Zweckverband Regionalstadtbahn derzeit, wie der Reutlinger Oberbürgermeister Keck bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Wie hoch sind die Kosten für die Regionalstadtbahn tatsächlich?

Erst wenn geklärt sei, wie die Kosten genau aufgeteilt werden, könne man in die genaue Planung einsteigen, so Keck. Dann sei auch genauer abschätzbar, wie hoch die Kosten für die einzelnen Städte und Kreise werden. Der Oberbürgermeister geht nach jetzigem Stand davon aus, dass die Stadt Reutlingen zwischen 40 und 50 Millionen Euro in das Projekt investieren wird. Den Rest übernehmen Bund und Land.

Wie können sich interessierte Bürger einbringen? Bürger, die der Stadt Reutlingen Anregungen, Bedenken oder Ideen mitgeben möchten, können diese an die städtische Mail-Adresse rsb@reutlingen.de senden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über diese Adresse mit seiner eigenen Mailadresse zu einem Newsletter anzumelden. In diesem informiert die Stadt Reutlingen auch zu kleineren Projekt-Updates bezüglich des Bahnprojektes. Allgemeine Informationen gibt es unter www.reutlingen.de/regionalstadtbahn.

Wann wird die Bahn an den Start gehen?

Bei der Frage, wann die Menschen in Reutlingen und Umgebung die neue Bahn dann tatsächlich nutzen können, blieb Keck optimistisch. Er sagte, wenn alles nach Plan laufe, könnten zumindest große Teile der Regionalstadtbahn in den nächsten zehn Jahren fertig werden. Erste Teilabschnitte im Stadtraum Reutlingen sollen bereits 2022 an den Start gehen. Dabei geht es um neue Haltestellen in der "Roanner Straße" (bisher: "Storlach") und "Bösmannsäcker".

Unschlüssig ist sich die Stadt Reutlingen noch darüber, wo die Schienen der Deutschen Bahn schließlich mit dem Regionetz verbunden werden sollen. Diese Entscheidung ist ausschlaggebend dafür, wo in Reutlingen die Bahn letztendlich langfahren wird.

Tübinger Volksentscheid elementar für Regionalstadtbahn

Ob diese Planungen so aufgehen, hängt unter anderem davon ab, wie die Tübinger bei einem Bürgerentscheid im Herbst entscheiden. Im Zuge der Bundestagswahlen sollen die Tübinger Bürger dann nämlich darüber abstimmen, ob die Regionalstadtbahn auch in der Tübinger Innenstadt fahren soll. Dieser Teilabschnitt der geplanten Regionalstadtbahn ist höchst umstritten - eine Bürgerinitiative sucht nach Alternativen zur Bahn.

Reutlinger Oberbürgermeister wirbt bei Tübingern für Regionalstadtbahn

Darum hat der Reutlinger Oberbürgermeister nochmal betont, wie wichtig die Zustimmung der Tübinger für das Gesamtprojekt ist. Ohne die Zustimmung der Tübinger Bevölkerung könne das im schlimmsten Fall komplett scheitern, betonte er. Für den Reutlinger Oberbürgermeister ist klar: Auch für Tübingen ist die Regionalstadtbahn ein zukunftsweisendes Projekt. Nur so könne die Region klimafreundlicher werden.

"Die Regionalstadtbahn ist ein Jahrhundertprojekt, aber es ist alternativlos, weil es sowohl in verkehrspolitischer als auch ökologischer und nachhaltiger Hinsicht das Nonplusultra für alle ist." Thomas Keck, Oberbürgermeister von Reutlingen