Keine Busstreiks mehr in Reutlingen und Tübingen

Die Streiks im privaten Busgewerbe in Baden-Württemberg sind vorbei. Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich geeinigt.

Die Einigung sieht einen stufenweisen Abbau der unbezahlten Standzeiten und Lohnerhöhungen von 2,25 Prozent vor. Außerdem wurden Nacht- und Sonntagszuschläge teilweise erhöht und vereinheitlicht. Beim Stadtverkehr Reutlingen sieht man diese Einigung im Sinne der Fahrgäste sehr positiv. Die Busunternehmen würden mit dem Abschluss aber an ihre Grenzen gehen. Sie stünden derzeit unter massivem Druck, wegen der steigenden Dieselpreise, weniger Fahrgästen und dem zusätzlichen Aufwand durch die Coronaregeln.

Regelungen gelten in Tübingen teilweise bereits

Wie der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Tübingen mitteilte, gelten die wesentlichen Bestandteile des neuen Tarifvertrags in Tübingen schon. Deshalb müsse man nicht aktiv werden. So sei man bei der Pausenregelung den Eckpunkten des Tarifvertrags voraus gewesen. Alle vereinbarten Anhebungen und Anpassungen, etwa bei den Nachtzuschlägen, würden in Tübingen wie im Tarifvertrag vereinbart übernommen und umgesetzt.

Für ver.di schmerzhafter Kompromiss

Er sei froh, dass es eine Einigung gebe, so Benjamin Stein Bezirksgeschäftsführer von ver.di Fils-Neckar-Alb. Er habe bei der Pausenregelung mehr erwartet, doch ein guter Kompromiss sei eben für beide Seiten schmerzhaft.

Benjamin Stein, Verdi Bezirksgeschäftsführer SWR Stefanie Assenheimer

Nun sei es an den Kommunen, Aufträge nur noch an die Unternehmen zu vergeben, die den Tarifvertrag unterschreiben. Dann gebe es bessere Bedingungen für alle Busfahrer.