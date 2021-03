Guter Ausblick für Geschäfte in Tübingen - nicht aber für die Kulturbranche

Die Bilanz nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch fällt für einige Branchen besser aus als für andere. So können Geschäfte in Tübingen und Umgebung je nach Inzidenzwert wieder öffnen - die Kulturbranche muss dagegen noch länger warten.