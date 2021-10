per Mail teilen

Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr elf neue Regiobuslinien bis ins Jahr 2026 mit rund 13 Millionen Euro. Dazu gehören die Busse von Freudenstadt und von Baiersbronn zum Nationalparkzentrum auf dem Ruhestein, die bereits seit Mai im Betrieb sind. Außerdem wurde die Förderung für die Linie Calw - Weil der Stadt verlängert. Regiobusse binden Orte ohne direkten Schienenanschluss mit im Stundentakt an den Bahnverkehr an.