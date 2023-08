Ehemalige Krebspatienten schenken kranken Kindern in Tübingen Hoffnung

Durchs Land radeln, das Leben genießen und Mut machen - das möchten die Teilnehmer der "Regenbogenfahrt". Sie alle haben den Krebs besiegt und wollen ihren Lebensmut weitergeben.

Die einwöchige Radtour wird von der Deutschen Kinderkrebsstiftung bereits zum 31. Mal organisiert und führt quer durchs Land: diesmal von Freiburg nach Mainz. Halt machen die ehemaligen Krebspatienten an acht Kinderkliniken und zwei Reha-Kliniken auf der rund 550 Kilometer langen Strecke durch Baden-Württemberg. Die Botschaft: "Eins werd' ich nie tun: aufgeben!"

Geheilte wollen kranken Kindern Mut machen

Geradelt wird mit reiner Muskelkraft, ohne E-Bikes. Die rund 50 ehemaligen Patienten wollen zeigen, dass sie wieder Kraft haben und voll im Leben stehen. Niemand könne den Kindern besser Hoffnung schenken und Mut machen, als Menschen, die die Krankheit selbst durchmachen mussten, sagte Theresia Haferland dem SWR.

Sie selbst wurde vor über 20 Jahren erfolgreich auf der Kinderkrebsstation in Tübingen behandelt. Nun radelt sie mit, fühlt mit, setzt sich ans Bett der kranken Kinder und spricht über die Krankheit und alltägliche Probleme: wie es sich anfühlt, wenn man zum ersten Mal eine Chemotherapie bekommt, wie einem die Haare ausfallen oder der Rachen trocken wird.

Mit 11 Jahren bekam Theresia Haferland die Diagnose Knochenkrebs. Die Erfahrungen, die sie damals gemacht hat, prägen ihr ganzes Leben, sagt sie. "Ich sehe alles viel positiver. Das wirkt sich auch auf die Erziehung meiner Kinder aus." SWR Jörg Heinkel

Diagnose Knochenkrebs mit 11 Jahren

Mit 11 Jahren hat Theresia Haferland die Diagnose Knochenkrebs bekommen. Am Sprunggelenk hatte sich ein Tumor, ein Osteosarkom, gebildet, der ihr Schmerzen bereitete. Erst nach einer langen "Ärzteodysee" stand die Diagnose fest. Für sie als Kind sei das nicht so dramatisch gewesen, wie für Erwachsene. "Dann war ich halt nicht mehr in der Schule, sondern im Krankenhaus - man muss das dann so akzeptieren. Richtig begreifen konnte ich das als Kind aber noch nicht." An die Zeit in der Uniklinik Tübingen kann sie sich aber noch gut erinnern:

"Hab hier meine Chemo bekommen, hab mir meine Seele aus dem Leib gekotzt, hab schlimme Zeiten erlebt, aber auch wirklich schöne Stunden."

Lea ist gerade erst auf der Kinderkrebsstation aufgenommen worden. Mit einem Regenbogen-Tattoo machen sie die Teilnehmer der Regebogenfahrt stark für ihren Kampf gegen den Krebs. SWR Luisa Klink

Die Hoffnung stirbt nie

Die Hoffnung gibt man nie auf, sagt die ehemalige Krebspatientin. Deshalb ist es ihr auch so wichtig, den Kindern Mut zu machen, und zu zeigen, dass man die Krankheit auch überwinden kann.

"Irgendwann ist der Berg überwunden und dann geht's richtig los mit dem Leben."

Sie alle eint ein gemeinsames Schicksal: sie alle hatten Krebs. Aus ganz Deutschland haben sich ehemalige Krebspatienten der Radtour angeschlossen, um erkrankten Kindern Mut zu machen und zu zeigen, dass sie die Krankheit besiegen können. SWR Luisa Klink

Vom Krebs geheilt, aber nicht gesund

Theresia Haferland gilt selbst schon seit vielen Jahren als geheilt, auch wenn sie sagt, dass sie sich nicht als gesund bezeichnen würde. Ein Hörschaden und ein steifes Sprunggelenk sind die Folgen ihrer Erkrankung. Sie möchte sich aber nicht beklagen, denn viele andere hätten schlimmere Folgeschäden. Für sie selbst gehört die Krebserkrankung zu ihrem Leben dazu, sie möchte sie nicht aus ihrem "Leben streichen", sondern alles, so wie es gekommen ist, positiv sehen.

"Es akzeptieren, wie es ist und das Beste daraus machen, das ist immer mein Motto."

Nach der Krankheit lebe man anders, bewusster, sagt Theresia Haferland. Die Angst, nochmal an Krebs zu erkranken, habe sie nicht, zumindest verdränge sie sie. Man habe das Schicksal nicht in der Hand, müsse es akzeptieren, wie es kommt.

Seit 31 Jahren radeln ehemalige Krebspatienten durchs Land

Entstanden ist die Regenbogenfahrt vor 31 Jahren in Hannover und führte die damals 17 Teilnehmer unter dem Motto "Fahrt auf dem Regenbogen - für Hoffnung auf Heilung bei Krebs" von der niedersächsischen Landeshauptstadt nach Dresden.

Schirmherr der diesjährigen Fahrt ist der Radrennfahrer Simon Geschke. "Radfahren bestimmt mein Leben zu einem sehr großen Teil und hat mir viele wunderbare Momente und Erinnerungen beschert. Gleichzeitig erinnert es mich aber auch immer daran, was es für ein Privileg ist, gesund zu sein (....), so Geschke.