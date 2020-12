per Mail teilen

Mit dem beginnenden Herbst fängt für Pilzesammler die Saison an. Zu beachten sind dabei einige Regeln. Darauf weist der Schwarzwald-Baar-Kreis hin. Nicht jeder essbare Pilz, der im Wald steht, darf gesammelt werden. Viele stehen unter besonderem Schutz, heißt es von Seiten der Behörde. Ausnahmen gibt es aber beispielsweise für Steinpilze, Pfifferlinge oder Brätlinge. Hier gilt: Wer im Wald nach Pilzen sucht, darf nur für den eigenen Bedarf sammeln. Ein Kilo pro Tag sind in der Regel erlaubt, so das Landratsamt. Genommen werden sollten nur Pilze, die man auch bestimmen kann.